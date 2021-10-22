Her yağmurda su basan mahallenin 50 yıllık çilesi sona eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yağışlı havalarda su birikintilerinin yaşandığı ve evlerin su bastığı sokakta 200 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek yaklaşık 50 yıllık soruna son verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların altyapı ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk mahallesinde yağışlı havalarda su birikintilerinin yaşandığı 5909 sokak ve 5943 sokağın kesiştiği noktada 200 metrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirerek bölgede yaşayan vatandaşların sorununa son verdi.

Muhtar Kılıç’tan Başkan Ergün’e teşekkür

Atatürk Mahalle Muhtarı Bedir Kılıç, mahallesinde yaklaşık 50 yıldır yaşadıkları bu sorunun yapılan bu çalışmayla ortadan kalkacağına inandığını belirtti. Muhtar Kılıç, “Üst kottaki mahallelerden bizim de ara sokaklarımızdan toplanıp gelen yağmur suları, 5909 ve 5943 sokak kesişiminden geçen noktada birikiyor, halkımızın evine yağmur suları giriyordu. Bu sorunun giderilmesi için MASKİ Genel Müdürlüğümüze dilekçe verdik. Sağ olsun onlar da gelip yerinde tespit ve durum değerlendirmesi yaptılar. Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla 50 yıllık bu sorunumuzun çözüleceğine inanıyoruz. İnşallah bir daha halkımızın evine yağmur suyu girmeyecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e ve emeği geçen herkese şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.