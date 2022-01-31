Hemzemin geçitte çalışmalar başladı

TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından Manisa Tren Garı yanında bulunan hemzemin geçitte başlatılan ve 6 hafta sonu boyunca sürecek olan iyileştirme çalışmaları nedeniyle hemzemin geçit UKOME kararı doğrultusunda cumartesi gecesi 21.00’dan pazartesi 05.00’a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Çalışmaların gerçekleştirildiği saatlerde Halil Erdoğan Caddesi üzerinden sağlanan araç geçişlerinin eski Devlet Hastanesi Kavşağı-İstasyon-Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nı takiben Mimar Sinan Bulvarı üzerinden sağlanacağı belirtildi.

Şehzadeler ilçesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde bulunan ve TCDD Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan hemzemin geçitte iyileştirme çalışmaları başlatıldı. Manisa Tren Garı yanında bulunan hemzemin geçit, TCDD tarafından 6 hafta sonu boyunca gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle UKOME kararı doğrultusunda cumartesi gecesi 21.00’dan pazartesi 05.00’a kadar araç ve yaya trafiğine kapalı olacak. Çalışmaların gerçekleştirildiği saatlerde Halil Erdoğan Caddesi üzerinden sağlanan geçişlerin eski Devlet Hastanesi Kavşağı-İstasyon-Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nı takiben Mimar Sinan Bulvarı üzerinden sağlanacağı belirtildi. Ayrıca hemzemin geçidin kapalı olduğu süreçte Halil Erdoğan Caddesi kullanan toplu taşıma araçlarının da eski Devlet Hastanesi Kavşağı-İstasyon-Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’nı takiben Mimar Sinan Bulvarı üzerinden hizmet vereceği ifade edildi.