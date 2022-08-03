Hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar

Yunusemre Belediyesi, Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda hanımlara ve çocuklara yönelik yaz kursları düzenliyor. Kurslarda hem hanımlar hem de öğrenciler vakitlerini en güzel şekilde değerlendiriyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren hanım lokallerinde kadınlara ve öğrencilere yönelik düzenlenen kurslarda, kursiyerlerin yaz aylarında da vakitlerini güzel geçirmeleri sağlanıyor. Yenimahalle Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursu’nda hanımlara yönelik örgü, iğne oyası, dikiş nakış, oyun odası, bilgisayar, Kur’an-ı Kerim okuma, resim, kuaförlük eğitimi verilirken; çocuklara yönelik ise resim, Kur’an-ı Kerim okuma, İngilizce ve jimnastik kursu veriliyor. Yunusemre İlçe Halk Eğitim Merkezi’nden uzman öğretmenler eşliğinde hafta içi verilen kurslardan duydukları memnuniyeti dile getiren kursiyerler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.