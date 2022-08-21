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Hazırlık maçı: Turgutluspor: 2 - Aliağa FK: 4

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi kendi evinde karşılaştığı 3. hazırlık maçında Aliağa FK’ya 4-2 yenildi.

MANİSA 21.08.2022, 20:59
Hazırlık maçı: Turgutluspor: 2 - Aliağa FK: 4

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi kendi evinde karşılaştığı 3. hazırlık maçında Aliağa FK’ya 4-2 yenildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon öncesi 3. hazırlık maçında Aliağa FK ile Turgutlu 7 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın her iki devresinde de farklı 11 ile sahaya çıkan Turgutluspor sahadan 4-2 mağlup ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada Turgutluspor’un gollerini Berkant Kanık ve Ekrem Okkay kaydetti. Karşılaşmayı Turgutluspor Yönetim Kurulu Üyeleri protokolden takip ederken, az sayıda taraftar da maçı izledi.

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