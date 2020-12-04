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Hayvanlara yeterli ve temiz su kaynağı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, otlak ve yaylalarda yayılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yeterli ve temiz su içmeleri için gerçekleştirdiği hayvan içme suyu göleti temizliklerine Gördes ilçesi Kalemoğlu Mahallesi ile devam etti.

MANİSA 04.12.2020, 15:15
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Hayvanlara yeterli ve temiz su kaynağı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, otlak ve yaylalarda yayılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yeterli ve temiz su içmeleri için gerçekleştirdiği hayvan içme suyu göleti temizliklerine Gördes ilçesi Kalemoğlu Mahallesi ile devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gördes ilçesi Kalemoğlu Mahallesi’nde hayvan içme suyu göletinin temizliğini gerçekleştirdi. Hayvancılık faaliyetlerinde dengeli beslemenin yanı sıra hayvanların yeterli ve temiz su içmesinin de oldukça önemli olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Kalemoğlu Mahallesi’nde hayvan içme suyu göletinin temizliğini tamamladık. Yaşanan mevsimsel kuraklık göz önüne alındığında bu göletlerin üreticilerimiz için daha da önemli olduğunu görüyoruz. Yağışlarla birlikte, gölet su tutacak ve hayvanlar yaylım sonrası burada temiz su içebilecek. Yaptığımız çalışmalarla, üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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