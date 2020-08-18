Hayvan hakları için 25 bin kilometre yol kat etti

45 dizi filmde rol alan, çeşitli futbol takımlarında futbol oynayan, en son bir devlet bankasından emekli olduktan sonra kendini sokak hayvanlarına adayan ve 25 bin kilometre yol kateden Semih İğdigül, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hem eski arkadaşlarıyla buluştu hem de kitabını tanıttı.

Sanatçı Semih İğdigül’ün, kendine ait küçük motosikleti ile Türkiye’nin gitmediği il ve ilçe kalmadı. Hayvan haklarını savunmak için tam 25 bin kilometre yol kat eden Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki belediyelerde, okullarda hayvan hakları konusunda seminerler veren İğdigül, bir yandan hayvan hakları için tek başına uğraş verirken bir yandan da dizi filmlerde oyunculuğunu yürüttü. Mersin’den motosikleti ile Bakü’ye kadar hayvan haklarını savunmak için giden İğdigül, yaşadığı olayları anlattığı ’Ben bir sokak köpeğiyim’ isimli kitabının tanıtımını yaptı.

Sarıgöl’de yıllar öncesi bir devlet bankasında görev yapan ve Sarıgöl Gençlerbirliği ve Tırazlarspror’da futbol oynayan İğdigül, Sarıgöl’de eski arkadaşlarıyla buluştu ve kitabını tanıttı.

"Eğitim şart"

Hayvan hakları konusunda eğitimin şart olduğunu kaydeden İğdigül, yıllardır motosikletiyle 25 bin kilometre yol kat ederek hayvan haklarını savunduğunu ve yaşadığı olayları, bir kitapta toplamaya karar verdiğini belirterek, "Gerçek bir yol hikayesi olan kitabıma ’Ben bir sokak köpeğiyim’ adını verdim. Sokak hayvanları sevgisi mutlaka eğitimden geçiyor." dedi.

Semih İğdigül, "Sahibinin mezarına gidip yatan köpek gördükten sonra, birine ’köpek’ diye hakaret ederken iki kere düşünün derim." diye konuştu.