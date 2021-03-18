Hayri Büke Evi müze olarak düzenlenecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te tarihi bakımdan önde gelen yapılardan bir tanesi olan Hayri Büke Evi’nin satın alma işlemlerini tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ile müze yapılacak olan tarihi binada incelemelerde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi heyeti, Gördes ilçesini ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan ve şehir müzesi olarak düzenlenecek olan Hayri Büke Evi’nde incelemelerde bulundu. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün’ün de yer aldığı inceleme gezisinde, Hayri Büke Evi’nin gelecek nesillere müze olarak hizmet verecek olmasının önemine dikkat çekildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı proje ekibiyle birlikte proje çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunan Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, proje çalışmalarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü belirtti. Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da, yapının Gördes için öneminin altını çizerek, destekleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.