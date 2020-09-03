Hayri Baraçlı’dan Manisa Büyükşehir’e ziyaret
CUMHURBAŞKANLIĞI YEREL YÖNETİM POLİTİKALARI KURULU ÜYESİ HAYRİ BARAÇLI, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARETTE BULUNDU. BARAÇLI, MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ AYTAÇ YALÇINKAYA TARAFINDAN KONUK EDİLDİ.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı, Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. Baraçlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya tarafından konuk edildi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman tarafından karşılanan Baraçlı’yı, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya konuk etti. Ziyaretleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Hayri Baraçlı’ya hediye takdiminde bulundu. Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Hayri Baraçlı da Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve tüm ekibine çalışmalarında başarılar diledi.
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