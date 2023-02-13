Hayırseverlerin bağışladığı hayvanlar kesilerek Kızılay’a teslim edildi

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem faciasının ardından yara sarmak için çalışmalara tüm imkanlarını seferber eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, hayırseverler işbirliğiyle Alaşehir, Sarıgöl ve Soma mezbahalarında 4 büyükbaş ve 151 küçükbaş hayvanın kesimini yaparak, Kızılay Aşevi’ne teslim etti. Etlerin, Kızılay tarafından kavurma haline getirilerek, afetzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili büyük ölçüde etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından tüm Türkiye, yaraların sarılması için seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü de, depremin ilk anından itibaren yaraların sarılması için başlatılan çalışmalara tüm imkanlarını seferber etti. Arama-kurtarma, enkaz kaldırma, depremzedelerin tahliyesi, yaralıların sağlık kurumlarına nakli, yardımların ulaştırılması, sokak hayvanlarının beslenmesi, ayni yardımların sevkiyatı gibi afet bölgesinde çok sayıda çalışmayı yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle örnek bir işbirliğine imza attı. Hayırseverlerce depremzedelere ulaştırılmak üzere bağışlanan 4 büyükbaş ve 151 küçükbaş hayvan, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait Sarıgöl, Alaşehir ve Soma mezbahalarında kesilerek, Kızılay Aşevi’ne teslim edildi. Teslim edilen etlerin Kızılay tarafından kavurma haline getirilerek, depremzedelere ulaştırılacağı belirtildi.