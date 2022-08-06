Hayırsever iş insanından Salihli’ye Aile Sağlığı Merkezi

Manisa’nın Salihli ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Koç’un desteğiyle Aile Sağlığı Merkezi yapılacak.

Salihli Belediyesinin yer tahsis ettiği 225 metrekare büyüklüğündeki alan üzerine inşa edilecek olan Aile Sağlığı Merkezi, Dedetaşı ve Beşeylül mahallelerinde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verecek.

Salihli’nin Dedetaşı ve Beşeylül mahallelerinde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti verecek olan Aile Sağlığı Merkezi protokolü, Belediye Başkanı Zeki Kayda ile hayırsever iş insanı Mehmet Koç imzaladı. Aile Sağlığı Merkezi inşaatının kısa zamanda başlayacağını belirten hayırsever iş insanı Mehmet Koç, yapılacak olan Aile Sağlığı Merkezinin Dedetaşı ve Beşeylül mahallelerine hayırlı olmasını diledi.

İmza töreninde konuşan Başkan Kayda, Salihli Belediyesi olarak her alanda hizmet verdiklerini belirterek, “Sağlık hizmetlerine insanlarımızın kolayca ulaşmasını sağlamak için eksikliğini tespit ettiğimiz tüm mahallelerimizde aile sağlığı merkezleri ve sağlık evleri yapıyoruz. Salihli ilçe merkezimiz ile mahallelerimize 8 yılda 5 Aile Sağlığı Merkezi ile 10 sağlık evi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022 yılında, iki mahallemizin ortak sağlık hizmetinden faydalanacağı şekilde Keli ve Gaffar Okkan mahallemiz ile Atatürk mahallemize, yine iki mahallemizin ortak sağlık hizmetinden faydalanacağı şekilde Dedetaşı ve Beşeylül mahallelerimize de Aile Sağlığı Merkezi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemize ait olan arsayı, Meclisimizden aldığımız yetki ile Aile Sağlığı Merkezi yapılması için tahsis ettik. Hayırsever iş insanı ve sevgili kardeşim Mehmet Koç, iki mahallemize sağlık hizmeti verecek olan Aile Sağlığı Merkezinin yapım işini üstlendi. Hayırsever kardeşime, hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, Aile Sağlığı Merkezinin Salihli’mize, Dedetaşı ve Beşeylül Mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmza törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Dedetaşı Mahalle muhtarı Telat Duran, Beşeylül Mahalle muhtarı Salih Baldan ve iş insanı Mehmet Koç katıldı.