Hayırsever desteğiyle yaptırılan akıl ve zeka oyunları sınıfı törenle açıldı

Karaoğlanlı Mahallesi’ndeki Karaoğlanlı Ortaokulu’na hayırsever Sinem Taş tarafından yaptırılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı, törenle açıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, eğitime desteği nedeniyle hayırsever Sinem Taş’a teşekkür ederek, “Bu hayrın diğer hayırseverlerimize örnek olacağına inanıyorum.” dedi.

Hayırsever Sinem Taş’ın destekleriyle annesi ve kızı adına Karaoğlanlı Ortaokulu’na yapılan Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı törenle açıldı. Açılışa Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, hayırsever Sinem Taş ve veliler açılışta hazır bulundu. Törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırsever Sinem Taş’a eğitime katkıları nedeniyle teşekkür ederek şöyle konuştu: “Büyüklerinin hayrına Karaoğlanlı Ortaokulumuzda çocuklarımızın daha iyi eğitim alması adına Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfı yaptıran hayırseverimiz Sevim Hanım’a tüm hemşehrilerim adına, okul velilerimiz ve eğitim camiası adına teşekkür diyorum. Örnek bir hayır. İnanıyorum ki bu hayır diğer hayırseverlerimize de örnek olacaktır. Öğrencilerimiz için eğitim camiamız için hayırlı olsun.”

Yapılan hayır nedeniyle son derece mutlu olduklarını kaydeden Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay ise, “Hayırseverimize teşekkür ediyorum. Tüm okullarımızda aynı şekilde fırsat eşitliği sağlayarak Şehzadelerimizi geliştirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sınıfın açılışı kurdele kesilerek yapıldı.