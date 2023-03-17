Hayır çarşısının geliri depremzedelere

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Çanakçı Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri tarafından tüm geliri depremzedelere gönderilmek üzere hayır çarşısı kuruldu.

Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı Pazaryerinde kurulan hayır çarşısından elde edilecek gelirin tamamının depremzedelere göndereceğini ifade eden Çanakçı Ortaokulu Müdürü Fatih Akın, "Okulumuzun öğretmen, öğrenci ve velilerinin katkılarıyla depremzede vatandaşlarımıza yardım gayesiyle hayır çarşısı düzenledik. Özellikle evlerde annelerin hazırladığı gıdalar hayır çarşımızda öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından satışa sunuldu. Elde edeceğimiz tüm gelir depremzedelere gönderilecek." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise şunları söyledi: "Çanakçı Ortaokulu’nun hayır çarşısı oldukça anlamlı ve memnuniyet verici. Gelirin tamamının depremzede vatandaşlara gönderileceği hayır çarşısının hazırlanmasında emeği geçen başta okul yönetimi, öğretmen, veliler ve öğrencilerimizi örnek faaliyetlerinden dolayı tebrik ederim."