Hayati İnanç, ’Osmanlı Müzesi’ne hayran kaldı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa’ya gelen Hayati İnanç, Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Parkı ve Osmanlı Müzesini gezdi. Projeyi çok beğendiğini belirten İnanç, müzenin tarihe ışık tuttuğunu belirtti.

Avukat - Yazar Hayati İnanç, Uluslararası Yunus Emre Günleri’nde Manisalı hayranlarıyla Yunus Emre Millet Çarşısı’nda gerçekleştirilen programda bir araya geldi. Programın ardından Yunusemre Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yunus Emre Kültür Park’ı gezen İnanç, İrfan Meclisi, Osmanlı Müzesi ve Yunus Emre Kültür Parkı içerisinde yer alan alanlara tam not verdi.

"Manisa’ya kazandırılmış önemli bir eser"

Hayati İnanç, projenin Manisa’ya kazandırılmış güzel bir eser olduğunu ifade ederek, “Yunus Emre Günleri için Manisa’dayız. Manisalı vatandaşlarımızın yoğun bir talebi vardı. Beni dinlemek için salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yunus Emre Kültür Park projesini daha önce de gezmiştim. Ancak proje her geçen gün büyüyerek ilerliyor. Bu alan içerisinde faaliyete geçirilen Manisa Osmanlı Müzesini çok beğendim. Gelecek nesillere Türk - Osmanlı tarihini aktarmanın güzel bir yolunu bulmuş başkanımız. Bu güzel proje için sayın başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"Osmanlı Müzesi beğeni topluyor"

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, değerli bir ismi ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirterek, “Kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduk. Değerli düşünceleri bizleri çok mutlu etti. Vatandaşlarımızın doğa ile iç içe olduğu, Yunus Emre Kültür Parkımız vatandaşlarımızın hizmetinde. Projemizin içerisinde bu yıl Manisa Osmanlı Müzesi’ni faaliyete geçirdik. Vatandaşlarımız müzemizi gezerek Türk-Osmanlı tarihini, Manisa’da şehzadelik yapmış olan sultanlarımızın heykellerini ve yöresel Anadolu kadın kıyafetlerini görebiliyor” dedi.