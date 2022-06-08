Hayata mutlu bireyler hazırlıyorlar

Manisa’nın Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde açılan el sanatları sergisinde kursiyerlerin hazırladığı eserler görücüye çıktı. Serginin açılışında konuşan Selendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, hayata mutlu bireyler hazırlayabilmek için beşikten mezara kadar eğitim sloganıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Selendi İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhsin Kasap, günün önemiyle ilgili konuşma yaptı. Hayata mutlu bireyler hazırlayabilmek için beşikten mezara kadar eğitim sloganıyla hareket ettiklerini vurgulayan Kasap konuşmasında, "Sanat insanlara hitap eden en zarif duyguların, en ince detayların evrensel dilidir. Kursiyerlerimizin ve kurs öğretmenimizin sabırla ortaya koyduğu bu sanat ürünleri, titiz bir çalışmanın eseridir. Bugün sergilenen ürünler, halk eğitimin yapmış olduğu çalışmaların sadece bir bölümüdür. Halk eğitim merkezleri sadece biçki dikiş kurslarından ibaret olmayıp, çalışma alanı çok geniştir. Hayata mutlu bireyler hazırlayabilmek için beşikten mezara kadar eğitim sloganıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda değişik kurslar açtık, açmaya da devam edeceğiz." dedi.

Yapılan açılış konuşmasının ardından gençlerin sportif ve sanatsal alanda kendi yeteneklerini keşfedip geliştirmelerini sağlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Selendi Kaymakamlığı, Selendi Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi koordinasyonunda yürütülen ’Selendi’de Değerli Zamanlar Eğitim Programı’ kursiyerleri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterileri, bağlama ve gitar dinletisi, cimnastik dans gösterileri ve Türk Halk Oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Gösterilerin ardından Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin nakış nakış işlediği el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin açılışı Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, önceki dönem Belediye Başkanı Mürsel Uçan, AK Parti İlçe Başkan vekili İsmail Yıldız’ın katılımıyla yapılarak sergilendi.

Programa Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş, İlçe Emniyet Amiri V. Mehmet Sıddık Kırkel, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, daire amirleri, kurum müdürleri, İlçe Halk Eğitim Müdürü Muhsin Kasap, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.