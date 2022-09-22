Hamzabeyli’de üreticileri rahatlatan çalışma

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesinde 300 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalarda Şehzadeler ilçesine bağlı Hamzabeyli Mahallesinde 300 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından vatandaşların talebi üzerine yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu.