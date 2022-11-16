Hakkında soruşturma açılan müdür görevden alındı

Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Tuğran Şen, hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle görevden alındı.

Geçtiğimiz Cuma günü Turgutlu Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile inceleme başlatılmış ve Vakıf Müdürü Tuğran Şen izne gönderilmişti. Konuya ilişkin bugün toplanan Turgutlu SYDV Mütevelli Heyeti, Müdür Şen’in hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle görevden alınmasına karar verildiğini bildirdi. Turgutlu Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuğran Şen’in iş sözleşmesi, hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar sebebiyle, 16.11.2022 tarihli Turgutlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantı Kararı sonucunda feshedilmiştir."