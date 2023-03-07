Hak-İş, ’Kadınlar Günü’nde depremzede aileleri ziyaret edecek

Hak-İş Manisa İl Başkanı Okan Polat, Manisa İl Başkanlığı Kadın Komitesi üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde deprem bölgelerinden Manisa’ya gelen afetzede aileleri ziyaret edeceğini bildirdi.

Polat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde kaybedilenlerin acısını yaşarken, yaraları birlikte sarmak için Genel Başkanları Mahmut Arslan’ın liderliğinde Hak-İş olarak bütün güçleriyle üyelerinin ve milletin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Her yıl 8 Mart’ı kitlesel ve geniş katılımlı etkinliklerle kutlandığını belirten Başkan Polat, tüm illerde olduğu gibi Manisa İl Başkanlığının da deprem bölgelerinden Manisa’ya gelen afetzede üyeleri ve aileleri ile iletişime geçildiğini ihtiyaçların giderilmesi noktasında ellerinden gelenin yapıldığını bildirdi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın başkanlığında ve Hak-İş Genel Merkez Kadın Komitesinin koordinatörlüğünde kadın üyelere yönelik özel malzemelerden oluşan yardımları deprem bölgesine ulaştırdığını bildiren başkan Polat, Hak-İş Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin’in koordinasyonunda komite temsilcilerinin, 11 ilde üyelere ziyarette bulunduğunu, geçmiş olsun ve taziye dileklerini ilettiğini ve hazırlanan hediyeleri sunduğunu ifade etti.

Kadın Komite İl Başkanlıklarının 8 Mart’ta tüm il başkanlıklarında olduğu gibi Manisa İl Başkanlığının da deprem bölgesinden gelen aileleri ziyaret edileceğini aktaran Polat, şunları kaydetti: "Hak-İş olarak, bütün gücümüzle ve sendikalarımızla birlikte milletimizin yanındayız. Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür, birlik olma günüdür. Bugün hep beraber yaralarımızı sarıp ayağa kalkma günüdür. Hak-İş ve bağlı sendikalarımızın deprem bölgesine yardımları 220 milyonu aştı. Bölgenin normalleşmesi için bu yardımlarımız devam edecek. Devletimizin ve milletimizin dayanışmasına güveniyoruz. Türkiye bu zorluğun da üstesinden gelecektir. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Allah, ülkemizi ve milletimizi deprem ve benzer afetlerden korusun."