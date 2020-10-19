Haftanın yıldızları sertifikalarını aldı
MODERN EĞİTİMİN ROTASI (MER) KOLEJİ TARAFINDAN İLKOKUL KADEMESİNDE İNGİLİZCE DERSLERİ İÇİN HAYATA GEÇİRİLEN 'HAFTANIN YILDIZLARI' PROGRAMINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER SERTİFİKAYLA ÖDÜLLENDİRİLDİ.
Modern Eğitimin Rotası (MER) Koleji tarafından ilkokul kademesinde İngilizce dersleri için hayata geçirilen ’Haftanın yıldızları’ programında başarılı olan öğrenciler sertifikayla ödüllendirildi.
MER Koleji İngilizce dersinden haftanın yıldızlarını belirledi. MER Koleji Kurucu Temsilcisi ve Eğitim Koordinatörü Mehmet Kanca, "İlkokul kademesinde her hafta sınıf ve öğrenci bazlı olarak İngilizce dersinde ’Star Of The Week’ (Haftanın Yıldızı) seçiyoruz. İlkokul kademesince toplanan İngilizce Zümresi öğretmenleri tarafından öğrencilerimizin 1 haftalık ödev, konu anlatımı, derse katılımı gibi performansları değerlendirilerek bireysel olarak öğrencilerimizi hem başarılarından dolayı tebrik edip hem de sertifikalarını dağıtarak ödüllendiriyoruz." dedi.
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|O
|P
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|5
|9
|6. Altınordu
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|9
|7. Adana Demirspor
|5
|8
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|8
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|5
|8
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|7
|11. Balıkesirspor
|5
|6
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|5
|5
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|4
|4
|14. Ümraniye
|5
|4
|15. Ankaraspor
|5
|4
|16. Eskişehirspor
|5
|3
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|5
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
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|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
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|5
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|7. Chelsea
|5
|8
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|9. Leeds United
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|7
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|4
|7
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|5
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|5
|7
|13. Crystal Palace
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|7
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|6
|15. Wolverhampton
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|5
|1
|18. West Bromwich
|4
|1
|19. Fulham
|5
|1
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
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|6
|11
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|6
|11
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|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
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|5
|3