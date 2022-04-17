hafriyat atıkları projelerle Manisa’ya kazandırılıyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’ya kazandırılan İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Geri kazanım tesisinde günde 350 tona yakın inşaat yıkıntı atığı ve molozun geri dönüşümü sağlanıyor.

Çevreci projelerine bir yenisini daha ekleyerek İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Geri Kazanım tesisini Manisa’ya kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, günlük 350 tona yakın inşaat yıkıntı atığı ve molozun geri dönüşümünü sağlıyor. Tesiste geri dönüşümü sağlanan 0-5 mm, 5-15 mm, 15-30 mm ve 33 mm üzeri malzemeler ise MASKİ Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri, Yol Yapım, Bakım ve Onarım, Kent Estetiği Daire Başkanlıklarının projelerinde kullanılıyor. 6 bin 500 tona yakın malzeme stoğu bulunan tesiste MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ve teknik personeller incelemelerde bulundu. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, tesis ve tesiste üretilen malzemeler ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk’ten bilgiler aldı.

Tesis hakkında bilgiler veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, "Çevreci yatırımlarımıza Başkanımız Cengiz Ergün’ün öncülüğünde hız kesmeden devam etmekteyiz. Bulunduğumuz alan kersen hafriyat depolama sahası. Bu alana günlük 3 bin 600 tona yakın hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atığı, hafriyat molozu gelmekte. Zafer Kalkınma Ajansı’ndan hibe destekli almış olduğumuz kırma eleme makinemizde gün içerisinde 350 tona yakın inşaat yıkıntı atığı ve molozun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Geri dönüşümden elde edilen malzemeler 5-15 mm, 5-15 mm, 15-30 mm ve 33 mm üzeri. Toplamda sahada 6 bin 500 tona yakın malzeme stoğumuz mevcut. Bu çıkan malzemeler, MASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, ilçe belediyeleri ve talep doğrultusunda vatandaşların geri dolguda kullandıkları geri dönüşüm malzemeleri" ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz ise, "MASKİ Genel Müdürlüğümüz Kanal Dairesi Başkanlığı olarak bizler de kanalizasyon altyapı hizmetlerinde öncesinde dolgu malzemesi olarak ihale yöntemleri ile alırdık. Büyükşehir Belediyemiz Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı’nın açmış olduğu malzeme üretim yerinden bugüne kadar 38 kamyon bypass ve mıcır malzemesi çektik. Teminde kolaylık sağladık. Bundan sonra da tüm altyapı hizmetlerimizde buradaki malzemeleri kullanarak bu hizmeti vereceğiz. Hem bedeli olmamış olacak hem ihale yöntemiyle dışarıdan alma durumumuz kalkacak. Hizmetleri daha etkin ve daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu imkanları bizlere sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e ve burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.