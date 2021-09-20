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Hafızlık yarışmasının Türkiye birincisi Manisa’dan

Akhisar İlçe Müftülüğü Hilaliye Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Mehmet Can Çiçek, İzmir’de gerçekleştirilen 2021 yılı Hafızlık Yarışmasında Türkiye 1’incisi oldu.

MANİSA 20.09.2021, 16:25 20.09.2021, 16:38
Hafızlık yarışmasının Türkiye birincisi Manisa’dan

Akhisar İlçe Müftülüğü Hilaliye Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Mehmet Can Çiçek, İzmir’de gerçekleştirilen 2021 yılı Hafızlık Yarışmasında Türkiye 1’incisi oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca İzmir Bilal Saygılı Camisi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, ’Kur’an Kursu Öğrencileri Arası Hafızlık Yarışması Türkiye Finali’nde, bölgelerinde birinci olan 7 hafız arasından Akhisar İlçe Müftülüğü Hilaliye Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Mehmet Can Çiçek, Türkiye 1’incisi oldu. Trabzon’dan Salih Enes Özdemiroğlu ikinci ve Erzurum’dan Yasin Eymen Küçükgül de yarışmada üçüncü oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hafızlık yarışmalarında; 24 Ağustos 2021 tarihinde Manisa’da İl birinciliği, 6 Eylül 2021 tarihinde Denizli’de bölge birinciliğini elde eden hafız Mehmet Can Çiçek, bugün İzmir’de yapılan Hafızlık Yarışması Türkiye Finalinde de birinciliği elde ederek Manisa’nın gururu oldu.

Akhisar Hilaliye Kur’an Kursları son 8 yılda biri kızlarda olmak üzere 3 kez Türkiye birinciliği, 2 kez de Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza atmış oldu.

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