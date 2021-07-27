Hacıhıdır, bayramda su sıkıntısı yaşamadı

MASKİ Genel Müdürlüğü Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır mahallesine açtığı sondaj kuyusunu Kurban Bayramı öncesinde faaliyete alarak mahallelileri bayramda su sıkıntısından kurtardı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Hacıhıdır mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Kurban Bayramı öncesinde Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı pompa montajının ardından terfi hattına bağlanan sondaj ile mahalle sakinleri bayramda su sıkıntısı çekmedi.

Mahalle Muhtarı Mahmut Akkuzu, özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çektiklerini belirterek, “Sağ olsun MASKİ ekipleri mahallemize yeni bir sondaj kuyusu açtı. Bayram öncesinde terfi hattı bağlantısını da yaparak hizmetimize sundular. Bayramda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Özellikle de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.