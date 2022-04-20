Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Yunusemre Kitap Günlerinde Hababam Sınıfı oyuncuları kitapseverler ile buluştu.

Yunusemre Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Yunusemre Kitap Günleri devam ediyor. 1 Mayıs Pazar gününe kadar 60 yayınevinin kitapları Manisalı okuyucular ile buluşuyor. Birçok kitapseverin ve öğrencilerin ziyaret ettiği organizasyonun 3. gününde Türk sinemasının en sevilen film serisi olan Hababam Sınıfı’nın oyuncuları kitapseverlerle bir araya geldi. Öğrenciler oyuncular ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Hababam Sınıfı’nın Postal Rızası Ercan Gezmiş de organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bizler bu güzel organizasyona birkaç arkadaşımızla beraber geldik. Çok mutluyuz. Sevgili Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin şahsında tüm Manisa’ya sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.” dedi. Yunusemre Kitap Günleri’ne 60 yayınevi katılırken; Kahraman Tazeoğlu ve Sinan Yağmur gibi 30 ünlü yazar, okuyucuları ile imza günlerinde buluşuyor. Stantlar, 10:00 - 21:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.