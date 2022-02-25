Güvenli Alışveriş için büyükşehirden sıkı denetim

Vatandaşların güvenli bir alışveriş yapabilmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, geride kalan 2021 yılı içerisinde pazaryerleri, market, manav ve yol güzergâhlarında etkin bir çalışma gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Yunusemre ilçesi Menemen güzergâhında şehre kaçak sebze ve meyve girişini önlemek amacıyla yürütülen denetime katıldı. Denetimler sırasında geride kalan 2021 yılı içerisinde yürütülen çalışmalarla ilgili verileri paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla gerçekleştirdiğimiz yol denetimlerinde 2021 yılında 53 bin 355 araç denetlenmiştir. Denetimlerde, künyesi ve bildirimi olmayan bin 540 araca tutanak tutulmuştur. İlimiz genelinde gerçekleştirdiğimiz market ve manav denetimlerinde ise yaklaşık bin 580 market ve manav denetlenirken, 120 adet tutanak tutulmuştur. 17 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz pazaryeri denetimlerinde ise 100 adet tutanak tutulmuştur. Vatandaşımızın güvenilir bir hizmet alabilmesi 2022 yılında da market, pazaryeri ve yol denetimlerimize hızla devam ediyor” dedi.