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Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret

1993 yılında Bingöl Adaklı kırsalında teröristler tarafından kurulan pusuda yaralanan Güneydoğu Gazisi Celal Semiz, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

MANİSA 27.11.2020, 08:45
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Güneydoğu gazisinden Kaymakam Yıldırım’a ziyaret
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1993 yılında Bingöl Adaklı kırsalında teröristler tarafından kurulan pusuda yaralanan Güneydoğu Gazisi Celal Semiz, Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım’ı makamında ziyaret etti.

Güneydoğu Gazisi Celal Semiz’i makamında kabul eden Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Bizler devlet olarak şehit ailelerimizi ve gazilerimizi çok önemsiyoruz ve her türlü sorunları, ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz" diyerek, Gazi Celal Semiz’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Gazi Celal Semiz ise, "Devletimiz bizim her zaman yanımızda Kaymakamımız Ali Yıldırım’a ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
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