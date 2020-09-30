Gündüzleri modern, geceleri ise ışıl ışıl bir görünüm
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YUNUSEMRE İLÇESİNDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İLE KAYAPINAR MAHALLESİ ARASINDAKİ GÜZERGAHTA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YOL YENİLEME ÇALIŞMASININ ARDINDAN, AYDINLATMA ÇALIŞMASINI DA TAMAMLADI. YAPILAN ÇALIŞMALAR SAYESİNDE MEVCUT GÜZERGAH GECELERİ IŞIL IŞIL BİR GÖRÜNÜME SAHİP OLURKEN, TRAFİKTE GÜVEN VE KONFOR DA SAĞLANDI.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki güzergahta gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmasının ardından, aydınlatma çalışmasını da tamamladı. Yapılan çalışmalar sayesinde mevcut güzergah geceleri ışıl ışıl bir görünüme sahip olurken, trafikte güven ve konfor da sağlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla, mevcut güzergahı estetik ve modern bir görünüme kavuşturdu. Mevcut güzergâhta MASKİ tarafından yürütülen alt yapı çalışmasının ardından Büyükşehir Belediyesi üst yapı çalışmasına başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 kilometrelik yol çalışması, bordür kaldırım çalışmaları, yol genişletmeleri yapıldı. Üst yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte son olarak aydınlatma çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, yola ışıl ışıl bir görünüm kazandırdı.
Yapılan çalışmalarla birlikte yolun hem daha modern, hem de daha güvenli bir hale geldiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şehrimize değer katan yatırımları kazandırmak amacıyla tüm ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda Yunusemre ilçemizde Organize Sanayi Bölgesi ile Kayapınar Mahallesi arasındaki yolda bir yenileme çalışması yaptık. Alt yapı çalışmamızın ardından, üst yapı ve aydınlatma çalışması gerçekleştirdik. Daha önce bakımsız ve kötü görünümdeki yol yapılan çalışmalarla estetik ve güvenli hale geldi. Vatandaşlarımız güle güle kullansın.” dedi.
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