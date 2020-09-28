Gümele Mahallesinin su sıkıntısı sona eriyor
MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, DEMİRCİ İLÇESİNE BAĞLI GÜMELE MAHALLESİ’NDE YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK İÇME SUYU TERFİ HATTI ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ. HATTIN DEPO BAĞLANTILARININ YAPILMASININ ARDINDAN MAHALLEYE KESİNTİSİZ VE DAHA SAĞLIKLI SU TEMİNİ SAĞLANACAK.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Gümele Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirdi. Hattın depo bağlantılarının yapılmasının ardından mahalleye kesintisiz ve daha sağlıklı su temini sağlanacak.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin içme suyu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesine bağlı Gümele Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Hattın depo bağlantılarının yapılmasının ardından mahalle halkına kesintisiz ve sağlıklı su temini sağlanacak.
Gümele Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz, “Mahallemde su yetersizliği sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunuldu ve terfi hattı döşendi. Depo bağlantılarının yapılması ile yaşanan su sıkıntısı kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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