Gümele Mahallesinin su sıkıntısı sona eriyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Gümele Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu terfi hattı çalışması gerçekleştirdi. Hattın depo bağlantılarının yapılmasının ardından mahalleye kesintisiz ve daha sağlıklı su temini sağlanacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin içme suyu ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından Demirci ilçesine bağlı Gümele Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik içme suyu terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Hattın depo bağlantılarının yapılmasının ardından mahalle halkına kesintisiz ve sağlıklı su temini sağlanacak.

Gümele Mahalle Muhtarı Yunus Yılmaz, “Mahallemde su yetersizliği sorunu yaşanıyordu. MASKİ ekiplerine bildirdik. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunuldu ve terfi hattı döşendi. Depo bağlantılarının yapılması ile yaşanan su sıkıntısı kalmayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.