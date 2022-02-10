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Gülay: “Mutlaka iyi bir seri yakalamalıyız”

MANİSA (İHA) – Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, oyuncu grubuna güvendiğini belirterek, bundan sonraki oynayacakları maçların telafisinin olmadığını söyledi.

MANİSA 10.02.2022, 17:38
Gülay: “Mutlaka iyi bir seri yakalamalıyız”

MANİSA (İHA) – Turgutluspor Teknik Direktörü Nazım Gülay, oyuncu grubuna güvendiğini belirterek, bundan sonraki oynayacakları maçların telafisinin olmadığını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor’da teknik direktör Nazım Gülay, açıklamalarda bulundu. Sakat ve hasta futbolculardan dolayı Bodrumspor maçına zor bir kadroyla çıktılarını belirten Gülay, “Van maçı da büyük ihtimal öyle olacak. Sakat ve cezalı arkadaşlarımız var. Bütün amacımız Van’dan puan ya da puanlarla dönmek. Çok iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Çok akıllı oynamalıyız. Hedefimiz gücümüz oranında akıllı bir şekilde oynayıp puanla dönmek. Van FK kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Biz de iyi maçlar oynuyoruz” diye konuştu.

Takımına güvendiğini vurgulayan Gülay, “Elimizde ki oyunculara güveniyorum. İyi şeyler yapacağımıza da inanıyorum. Bundan sonra oynayacağımız maçlarımızın hiçbirinin telafisi yok. Onun için tüm maçlarımızı final niteliğinde oynamalıyız. Yukarıya oynamak istiyorsak mutlaka iyi bir seri yakalamamız gerekiyor. Son oynadığımız maçlarda alınan sonuçlar belki camiayı karamsarlığa itmiş olabilir ama iyi oyun ortaya koymamıza rağmen şanssız goller yiyoruz. Kim oynarsa oynasın, herkes elinden geleni vererek oynuyor. Gerçekten kaliteli ve bir o kadarda karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. İnşallah bu şanssız gidişat Van deplasmanında son bulacak ve takımımız camiamızı mutlu edecek sonuçlar alacak” dedi.

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