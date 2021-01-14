Son Dakika
Güçlerini iyilik için birleştirdiler
Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi, Manisa İnsani Yardım Derneği, faaliyetleri durdurulan kahvehane ve çay bahçelerinde çalışan vatandaşlara maddi ve manevi destek vermek için güçlerini birleştirdi.
MANİSA 14.01.2021, 12:34
3
Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi, Manisa İnsani Yardım Derneği, faaliyetleri durdurulan kahvehane ve çay bahçelerinde çalışan vatandaşlara maddi ve manevi destek vermek için güçlerini birleştirdi.
Manisa Valiliği’nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Covid-19 tedbirlerine ilişkin 18.11.2020 tarihli ve 2020/130 sayılı kararıyla faaliyetleri durdurulan kahvehane ve çay bahçelerinde çalışan vatandaşlarımıza maddi ve manevi destek vermek üzere Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi, Manisa İnsani Yardım Derneği güçlerini birleştirdi.Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci Kahveciler Odasına kayıtlı pandemiden dolayı mağdur olan 520 vatandaşa yerel marketlerden temin edilen gıda çeklerinin teslim edildiğini belirtti.
5°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü