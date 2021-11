Gördes’teki ayaklı su deposu yıkımı sağlıklı bir şekilde yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde yer alan ve işlevini yitirmiş olan ayaklı su deposunun yıkımını bölgede bulunan okulların ara tatilde olduğu dönemde herhangi bir sorun yaşanmadan gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde bulunan atıl durumdaki ayaklı içme suyu deposunun tehlike oluşturması üzerine yıkım işlemini güvenli bir şekilde gerçekleştirdi. Yıkım işlemi, okulların ara tatilde olduğu hafta içerisinde yapıldı. Hafriyat işlemlerine de hızlı bir şekilde başlandı. Konu ile ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak içme suyu sağlama, atık suları arıtılmış bir şekilde doğaya deşarj etme gibi görevlerimizi icra ederken her zaman vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği konularına öncelik veriyoruz. Gördes ilçemizde bulunan atıl durumdaki ayaklı içme suyu deposunun yıkım işleminin ihalesini geçtiğimiz aylarda yapmıştık. Yıkımın güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için bölgede bulunan İmam Hatip Lisesi ve Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören kıymetli öğrencilerimizin can güvenliği ve yıkım işleminin ardından gerçekleştirilecek hafriyat toplama işlemleri sırasında eğitime engel bir durum teşkil etmemek adına okulların ara tatile girmesini bekledik. Yıkım işlemi herhangi bir sorun yaşanmadan yapıldı. Ekiplerimizin gözetiminde hafriyat toplama işlemleri de yapılıyor. İdare olarak önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.