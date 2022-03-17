Gördes’te ’Sıfır Atık Projesi’ sergisi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Gördes Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde sergi açıldı.

Serginin açılışına, İlçe Kaymakamı Muhammet Özyüksel, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Ercan Kartepe, Gördes Halk Eğitim Müdürü Basri Güler, Gördes Anadolu Lisesi Müdürü Bünyamin Orhan, halk eğitim merkezi idari personeli ile öğrenciler katıldı. Sergi açılışında bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Basri Güler, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğünün destekleri ile halk eğitim merkezi müdürlüğünce açılan kurslarda yapılan atık malzemelerden üretilen bir çok ürünü bugün sergiledik. Amacımız atıkların kontrol altına alınması ve gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması" dedi.