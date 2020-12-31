Gördes’te kilit parkenin yüzde 80’i tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde planlı bir şekilde yürüttüğü kilit parke çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, Gördes’te yapılan çalışmalarda yüzde 80’i tamamlanma aşamasına geldi. Planlanan çalışmalar kapsamında Gördes’e 100 bin metrekare kilit parke çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürüttüğü kilit parke çalışmalarına Gördes ilçesinde de tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan kilit parke çalışmaları kapsamında Gördes ilçesi sakinleri yazın tozdan kışın çamurdan kurtulmuş oldu. Planlanan çalışmalar kapsamında Gördes ilçesine yapılan yaklaşık 100 bin metrekare kilit parke çalışması yapılırken, 25 bin metrekarelik çalışmanın tamamlanması için de kısa bir zaman kaldı. Yapılan kilit parke çalışmasını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, yapılan çalışmalar ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Topkaya’ya inceleme sırasında Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ve kilit parke çalışmasının yapıldığı mahalle muhtarları eşlik etti. Yapılan kilit parke çalışmalarıyla ilgili olarak Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır, “Yapılan çalışmalar gayet başarılı. Memnun kaldık. Mahalle sakinlerimiz de çok memnun. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” derken Uzunçam Mahalle Muhtarı Kasım Uzun, “Çok güzel oldu. Büyükşehir’den Allah razı olsun. Çamurdan kurtulduk. Bu çileyi 3-4 senedir çekiyoruz. Kanalizasyon tıkanıyordu, birşeyler oluyordu o işlerden kurtulduk çok şükür. Memnununuz.” ifadelerini kullandı.

Divan Mahalle Muhtarı Fahri Yılmaz ise şunları söyledi: “Çalışmaları yerinde buluyoruz. Şu anda mahallemde yapılmadık cadde kalmadı. Herhangi bir sorun yok. Hepsi çok iyi oldu. Eski halinden çok farklı oldu. Bundan sonra inşallah caddelerimiz bu şekilde devam eder.”