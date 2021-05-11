Gördes’te jandarma trafik ekiplerinden broşür

Manisa’nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sürücüler emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılırken, trafik kurallarının yer aldığı broşürlerin de dağıtımı gerçekleştirildi.

Manisa’nın Gördes ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, trafik kurallarının anlatıldığı broşürler dağıttı.

Gördes’ de, mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle trafik konusunda sürücüler ve vatandaşlara bilinçlendirici broşürler dağıtıldı ve sürücülerin göreceği yerlere afiş ve pankartlar asıldı.

Trafik kazalarının en alt seviyeye düşürülmesi için çalışmalar düzenleyen trafik ekipleri, kazalarda insan kaynaklı durumları önlemek için bilinçlendirme yoluna giderek vatandaşlara yönelik yaptıkları uyarılarda, trafikte sadece sürücülerin değil yayaların da bulunduğu hatırlatıldı.

Yapılan bilgilendirme çalışmalarında ayrıca Gördes’te başlayan tarım sezonu ile özellikle traktör sürücülerinin denetimi ve bilgilendirilmesine ağırlık verildiği hatırlatılarak reflektör ve koruma kabinine dikkat çekildi.

Öte yandan, kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Covid-19 tedbirleri hatırlatılarak, vatandaşlardan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları istendi.