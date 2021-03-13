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Gördes’te 120 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamlama noktasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da Temmuz ayında başlayan ve tamamlanma noktasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında ilçede 120 bin metrekare kilit parke, bordür ve oluk döşendiği çalışmalar vatandaşlar ve mahalle muhtarları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

MANİSA 13.03.2021, 15:51
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Gördes’te 120 bin metrekarelik kilit parke çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te altyapı çalışmaları esnasında bozulan yollarda gerçekleştirdiği kilit parke çalışmalarını tamamlama noktasına geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol da Temmuz ayında başlayan ve tamamlanma noktasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar kapsamında ilçede 120 bin metrekare kilit parke, bordür ve oluk döşendiği çalışmalar vatandaşlar ve mahalle muhtarları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda il genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te de altyapı çalışmaları esnasında bozulan sokaklarda parke yenileme çalışmaları tamamlama noktasına geldi. İlçede 120 bin metrekare parke taşı, bordür ve oluk döşeme çalışması yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren, MHP Kadın Kolları Başkanı Feride Batur ve mahalle muhtarları ile birlikte gerçekleştirilen kilit parke çalışmalarını yerinde inceledi.

Muhtarlar çalışmalardan memnun

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Sabri Atay, "Mahallemizde doğalgaz çalışmasından dolayı yollarımızda bozulmalar olmuştu. Sağ olsun Cengiz Başkanımız bütün yollarımızın yenilenmesi talimatını verdi ve yenilendi. Bu konuda bizlere sahip çıktığı için Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ali Başkanımız ve Uğur Başkanımıza da gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı ayrıca mahallem ve şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı ve Nakıpağa Mahalle Muhtarı Kerim Çakır ise, "Yollarımız bitti. Herhangi bir sorunumuz yok. Her şey çok güzel. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese saygılar sevgiler. Gördes’te sadece benim mahallemde bir tane çıkmaz sokağımız vardı. Orayı da açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

“Çalışmaların son aşamasına geldik”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya da gerçekleştirilen kilit parke çalışmalarıyla ilgili teknik bilgiler aktardı. Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Gördes ilçemizde altyapı kurumlarının kazmış olduğu bozulan sokaklarda parke yenileme çalışmalarımızı yaptık. Çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik. Temmuz ayında başladığımız çalışmalarda toplamda Gördes’te 120 bin metrekare parke taşı, bordür ve oluk döşeme işlemlerini tamamlama noktasındayız. Muhtarlarımızla koordinatörümüzle ve ilçe belediye başkanımızla yerinde incelemesini yaptık. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız durumdan çok memnun. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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