Gördesli şehitler dualarla anıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi şehadetinin 19. yılı olan Gördesli şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç ve şehadetinin 37. yılı olan Şehit Jandarma Er Yakup Çavuldak’ı, memleketleri Gördes ilçesinde dualarla andı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördesli şehitler Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç ve Jandarma Er Yakup Çavuldak için şehadetlerinin yıldönümü olması dolayısıyla anma programı düzenledi. Gördes pazaryeri alanında düzenlenen anma etkinliğine Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Gördes Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Esen, Necati Arı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Abdullah Sarpdağ, İlçe Emniyet Amiri Serdar Kılıç, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, Çiğiller Mahalle Muhtarı Coşkun Ertaş, Kalemoğlu Mahalle Muhtarı Selami Küçük, şehit yakınları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Dualar tüm şehitler için

Programda ilk olarak aziz şehitlerin ruhlarına ithafen dualar okundu. Daha sonra mevlit okundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mobil İkram Aracı ile vatandaşlara pilav hayrı da gerçekleştirilen programda, Gördesli şehitler ve tüm şehitler saygıyla anıldı. Programın son bölümünde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Orçun Abalı ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Arslan tarafından şehit ailelerine Yasin-i Şerif ve Türk Bayrağı hediye edildi. Evlatlarını vatan için feda eden ailelere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ifade etti.