banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

Gördesli Makbule oyunu Sarıgöl’de sahnelendi

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule’nin şehadetinin 100. yılı nedeniyle milli mücadelenin şehit kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım’ın hayatını konu alan "Asker Makbule" adlı tiyatro oyunu Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sahnelendi.

MANİSA 16.06.2022, 12:52
Gördesli Makbule oyunu Sarıgöl’de sahnelendi

Milli Mücadele kahramanlarından Gördesli Makbule’nin şehadetinin 100. yılı nedeniyle milli mücadelenin şehit kahramanlarından Gördesli Makbule Hanım’ın hayatını konu alan "Asker Makbule" adlı tiyatro oyunu Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sahnelendi.

Sarıgöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik sahne alan "Asker Makbule" tiyatrosu izleyicilerin kurtuluş savaşı ruhunu, iliklerine kadar hissetmelerine vesile olurken, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, yönetmen ve oyunculara teşekkür etti. Yıldırak, "İlçemizde bu tiyatronun sahnelenmesinde katkıları bulunan başta Gördes Kaymakamlığı olmak üzere, Gördes Belediyesine, Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tiyatro ekibi oyuncularına teşekkür ederiz." dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık