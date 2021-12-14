Gördes’in içme suyu kapasitesinin artması için çalışma başladı

Gördes’in içme suyu kapasitesini artırmak için çalışmalarına devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası Kredisi ile üst kotlarda bulunan doğal kaynak suyunu ilçe merkezine getirmek için yaptırılan fizibilite ihalesi kapsamında saha ölçümlerinin devam ettiğini belirtti.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu temini noktasında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gördes ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyu bağlantısı, döşenecek olan içme suyu hatları ile sağlanacak. Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan proje için gerçekleştirilen fizibilite ihalesi kapsamında saha ölçümleri ve kontrolleri devam ediyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde Manisa’yı tüm ilçeleriyle birlikte daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için çalıştıklarını ifade etti. Aydınyer, “17 ilçemizde vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek, tüm anlamıyla kalkınmış bir Manisa için çalışmalarımıza hayat veriyoruz. Yaptığımız bu yatırımlarla yılların altyapı eksikliklerini gideriyoruz. Atıksu arıtma tesisi yatırımımızla evsel nitelikli çevre kirliliğinin önüne geçmemizin yanı sıra temiz su kaynaklarının korunması için de çok önemli bir adım attık. Gördes ilçe merkezimizdeki içme suyu sorununu çözmek için de üst kotlardaki kırsal bölgelerden doğal kaynak suyu bağlantılarını yapacağız. Fizibilite ihalesi kapsamında yaşanacak gelişmeleri hemşehrilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.