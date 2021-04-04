Gördes’in çehresi 49 milyonluk yatırımla değişti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes’te 49 milyon TL yatırım yaptı. İlçede daha sağlıklı bir yapı oluşturmak için atıksu arıtma tesisinden altyapıya, içme suyu depolarının bakım onarımından sondaj kuyularına, üstyapıdan dere temizlik çalışmalarına birçok önemli hizmete hayat verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, yeni projeleri ile Gördeslilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini söyledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü yatırımlar ile ilçelerin kaderini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Gördes’te de hayata geçirilen yatırımlar ile yılların altyapı sorunlarına son verildi ve inşa edilen atıksu arıtma tesisi ile daha temiz bir çevreye imza atıldı. İlçede içme suyu depolarının bakım onarımından yeni su kaynaklarına, dere temizlik ve ıslah çalışmalarına kadar birçok yatırım yapıldı. Yapılan 49 milyon TL’lik hizmetler ile Gördes’in çehresi değişti.

10 milyon TL’ye atıksu arıtma tesisi inşa edildi

Çevre yatırımlarının önemini bilerek çalışmalarını yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçeye 10 milyon TL yatırım bedeli ile atıksu arıtma tesisi kazandırdı. İlçede Kum Çayı yapılan çalışma ile koruma altına alınmış oldu.

Gördes’te 215 kilometre altyapı işi yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi ile Balıklı, Beğenler, Dargıl, Karayağcı ve Deliçoban mahallelerinin altyapılarını günümüz standartlarına uygun hale getirdi. 40 kilometre içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenen mahallelerin altyapı sıkıntılarına son verildi. 154 Mahalle Projesi ile Gördes’in 8 mahallesinde daha altyapı çalışmaları tamamlandı. Çiçekli Boyalı, Çatalarmut, Beğel, Dereçiftlik, Efendili, Malaz ve Börez Mahallelerinde 78 kilometre kanalizasyon ve içme suyu hattı döşendi ve 163 bin metrekare kilit parke taş döşemesi gerçekleştirildi. Yatırım ve İnşaat, İçme Suyu ile Kanalizasyon Dairesi Başkanlığının muhtelif mahallelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Gördes’te 257 kilometre altyapı işine hayat verildi.

3 mahallenin daha alt ve üstyapısı sağlıklı hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Güneşli, Evciler ve Ulgar Mahallelerinde gerçekleştirilecek olan alt ve üstyapı çalışmaları için yüklenici firmaya yer teslimini yaptı. Güneşli Mahallesinde içme suyu deposu imalatları devam ederken altyapı çalışmaları da kısa bir süre içerisinde başlayacak. 27 milyon TL yatırım bedeliyle 3 mahallede toplamda 63 kilometre altyapı ve 300 bin metrekare üstyapı çalışması yapılacak. Mahallelerde toplam 28 milyon TL yatırım hayata geçirilecek.

İçme suyu depoları da yenilendi

İçme suyu depolarının bakım onarımına büyük önem veren MASKİ Genel Müdürlüğü, Gördes ilçesinde 71 adet içme suyu deposu ile 34 adet terfi binasını yeniledi. Yapılan yatırım ile hanelere daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı. Gördes genelinde ayrıca yeterli içme suyu temini için 41 adet sondaj kuyusu açıldı.

Dere yatakları güvenli hale geldi

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçede dere yataklarında herhangi bir taşkın yaşanmaması için bugüne kadar 18 kilometre temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda dere yataklarından 9 bin ton rüsubat çıkartıldı. İhtiyaç duyulan noktalarda kutu menfez ve koruge boru montajları yapılarak yol geçişleri güvenli hale getirildi.

Gördes merkezin içme suyu kapasitesi artırılacak

Gördes ilçe merkezimizin su kapasitesini arttırmak için üst kotlardaki kırsal bölgelerden ilçe merkezine doğal kaynak suyu bağlantısı döşenecek içme suyu hatları ile yapılacak. Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan projenin fizibilite ihalesi tamamlandı.

“Yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortada”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe ayrımı yapmadan önemli yatırımlar yaptıklarını söyleyerek, bütünüyle kalkınmış bir Manisa için çalıştıklarını söyledi. Ergün, “Gelecek nesillerimize, çocuklarımıza altyapıları tamamlanmış, daha yaşanabilir yerleşim yerleri bırakmak önceliklerimiz arasında. Bunun için projelerimizi hazırlıyor ve uyguluyoruz. Yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortada. Projelerimiz ile hemşerilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.