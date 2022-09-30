Gördes’in altyapı çalışmaları yarılandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gördes ilçe merkezinde bulunan Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında yapılacak prestij cadde düzenlemeleri öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 6,5 milyon TL yatırım bedeliyle başlatılan altyapı çalışmalarında yüzde 50’lik kısım tamamlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temin etmek üzere yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Gördes’in çehresini değiştirecek olan prestij cadde düzenlemelerinde, altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarda Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, imalat çalışmalarını yerinde takip etti. Emir’e MASKİ İlçe Şefi Türker Kesici de eşlik etti.

Sağlam altyapı, modern caddeler

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Gördes merkezde başlayan altyapı çalışmalarının yatırım bedeli ise 6,5 milyon TL. 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde düzenlemelerine başlanacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı üstyapı yani prestij cadde düzenlemesinin bedeli ise 18 milyon 700 bin TL. Gördes merkez, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kapsayan toplam 25 milyon 200 bin TL’lik yatırımla bambaşka bir görünüme kavuşacak.

Yüzde 50’lik kısım tamamlandı

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarlarında kanalizasyon hattı ve içme suyu hattı döşeme çalışmalarında yüzde 50’lik bir kısım tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından da prestij cadde düzenlemesi yapılacak. 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarımızın toplam bedeli ise 6,5 milyon TL. Bu yatırımlarla Gördes’in çehresi tamamen değişecek. Şimdiden Gördesli hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.