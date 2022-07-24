Gördes’e 6 milyon liralık altyapı yatırımında ilk kazma vuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Gördes ilçe merkezindeki Fatih Bulvarı ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarında hayata geçireceği prestij cadde projesi öncesinde Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 8 kilometrelik, 6 milyon TL yatırım bedeli ile altyapı çalışması yapılacak. Projede ilk kazma vuruldu ve altyapı çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde yer alan ve ulaşım açısından önemli bir konumda olan Fatih Bulvarı ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarında prestij cadde projesini hayata geçirecek. MASKİ Genel Müdürlüğü ise her iki caddede yaklaşık 8 kilometrelik 6 milyon TL yatırım bedeli ile altyapı çalışması yapacak İlçenin dev yatırımı için ilk kazma geçtiğimiz günlerde vuruldu ve altyapı çalışmalarına başlandı.

Çalışma hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün vizyonu doğrultusunda alt ve üstyapı dönüşümlerine idare olarak yeni yatırımlarla devam ediyoruz. Gördes ilçe merkezimizin omurgası durumunda olan Fatih Bulvarı ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç Bulvarında Büyükşehir Belediyesi tarafından prestij cadde projesi hayata geçecek. Öncesinde MASKİ Genel Müdürlüğümüz de bu bölgede yaklaşık 8 kilometrelik içme suyu hattı ile kanalizasyon hattı çalışması yapacak. Bu yatırımın bedeli 6 milyon TL olacak. Geçtiğimiz ay yer teslimini yaptığımız projede ilk kazma geride bıraktığımız günlerde vuruldu ve altyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde start verildi” dedi.