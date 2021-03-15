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Gördes-Salihli yolunda beton yol konforu

1968 yılında açılan ve o tarihten bugüne sathi kaplama, yama, bakım çalışmaları yapılan Gördes-Salihli güzergahı konfor ve güvene yaklaşık 50 yıl sonra kavuşuyor. İki ilçe arasında bağlantıyı sağlayan yolda yaklaşık 42 kilometrelik beton yol çalışmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem trafikte güveni sağlayacak, hem de ilçeler arasında sosyal-ekonomik hayata katkı sağlayacak.

MANİSA 15.03.2021, 16:07
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Gördes-Salihli yolunda beton yol konforu

1968 yılında açılan ve o tarihten bugüne sathi kaplama, yama, bakım çalışmaları yapılan Gördes-Salihli güzergahı konfor ve güvene yaklaşık 50 yıl sonra kavuşuyor. İki ilçe arasında bağlantıyı sağlayan yolda yaklaşık 42 kilometrelik beton yol çalışmasına başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hem trafikte güveni sağlayacak, hem de ilçeler arasında sosyal-ekonomik hayata katkı sağlayacak.

Gördes ile Salihli arasında bağlantıyı sağlayan 52 kilometrelik yolun, 10 kilometresinde Manisa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmişti. Mevcut güzergahın kalan kısmında da Manisa Büyükşehir Belediyesi beton yol uygulamasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat ve yaklaşık 25 mahalle muhtarı ile birlikte çalışmayı yerinde inceledi.

Yapılacak olan çalışmanın önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Gördes ilçe merkezinden çıkan vatandaşımız sıcak asfalttan sonra beton yolla Salihli ilçe merkezine ulaşacak. Bu da, iki ilçe arasındaki sosyo-ekonomik hayatı olumlu etkileyecek. İki ilçe arasında seyahat eden vatandaşlarımız yolculularını daha konforlu ve güvenli yolda gerçekleştirecekler. Çiftçilerimizin ürünleri tozdan topraktan kurtulacak. Bizim, daha önce de iki ilçeyi birbirine bağladığımız durumlar oldu. Saruhanlıyı Gölmarmara’ya bağladık. Alaşehir’i Salihli’ye bağladık. Ahmetli-Turgutlu- Saruhanlıyı yine beton yollarla birbirine bağladık. Burada da Allah nasip ederse Gördes ilçemizi beton yolla Salihli’ye bağlayacağız. Bu yatırımda harcanan paralar devletin parası. O yüzden bu yatırımları yaparken başkanımız çok titiz davranıyor. Bu yolda yapılan yatırımda gönlümüz çok ferah. Olması gereken bir hizmet olduğu için çok mutluyuz” dedi.

42 kilometrelik beton yol uygulaması

Kısa süre içerisinde beton yol çalışmasını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmayı planladıklarını belirten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ise, “Araç ekipman parkurumuzu yeterli miktarda genişlettik. Bunu yanı sıra il genelinde yeni sezon öncesi sathi kaplama çalışmalarımıza hazırlandık. Alternatif yerli üretimler anlamında beton yol yapımlarına da başladık. Gördes ilçemizin de Salihli ilçemizle arasında Karayollarına Genel Müdürlüğü bakım onarım sahasına ait bir güzergâhı bulunmuyor. Sadece Köprübaşıyla arasında bir duble yol hattı, bir de Akhisar’la arasında karayolu hattı var. Bu yol da maalesef duble yol değil. Vatandaşlarımız özellikle, Ankara istikametliyle bağlantılarını bu yolla sağlıyorlardı. Bu yol da karayolları bakım ve onarım sahasında olmadığı için genişletilemiyordu. Şimdi imkânlar dâhilinde 7 metrenin üzerinde genişliğe sahip bir beton yol çalışması gerçekleştiriyoruz. Daha önce 10 kilometrelik güzergâhında sıcak asfalt çalışması gerçekleştirilen yolun, kalan 42 kilometrelik bölümünde beton yol çalışması gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla çalışmayı başlatıyoruz. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunarız” dedi.

Sosyal- ekonomik hayata katkı sağlayacak

Mevcut yolun iki ilçe arasındaki sosyal ve ekonomik hayata olumlu yönde katkı sağlayacağını vurgulayan MHP İlçe Başkanı Abdurrazik Yonat, “Öncelikle bu yolun yapımında emeği geçen Cengiz başkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bu yol, Gördes’imizin olmazsa olmazı. Bizim yetiştirdiğimiz ürünleri Alaşehir’de serbest bölgeye nakletmemizi sağlayacak. Bugüne kadar yapamadığımız ticareti yapmamızı sağlayacak. Dolayısıyla bu hizmet Gördes’e büyük bir canlılık getirecektir. Ekonomiye katkıyla birlikte Gördes’in sosyal hayatı da gelişecek. Aynı zamanda Gördes ilçemizi Ankara’ya bağlayan bir yol. Ankara’dan Salihli’ye kadar ulaşırken hiçbir sorun yok. Ama Salihli ilçesinden Gördes ilçesine gelirken işkence haline geliyordu. Biz bu işkenceden de kurtulacağız. Dolayısıyla bu çalışma bizler için çok yararlı” ifadelerinde bulundu.

Bir Gördesli olarak başlatılan çalışma nedeniyle mutluluğunu dile getiren Gördes Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ise, “1968 yılında açılan bu yolun, 1987 yılında ilk defa sathi kaplaması olmuş. O tarihten bugüne kadar yama, bakım ve onarımdan başka bir hizmet görmemiş. İlk defa Cengiz başkanım yapılmayanı yapıyor. 27 bin 700 vatandaşın kullandığı Ankara asfaltına bağlanan ve ticaretimizi arttıracak yolumuzu beton yola kavuşturuyor. 2016 yılında 10 kilometresini sıcak asfalt yapmıştı. Şimdi tamamını yapıyor. Büyük başkanım Cengiz başkana ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İncelemeler sırasında Öztozlu ve beraberindekilere yaklaşık 25 mahalle muhtarı eşlik etti. Başlatılan çalışmanın önemine değinen Gördes Muhtarlar Derneği Başkanı Kerim Çakır, "Bu yolda emeği geçenlere öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz. Gördes’e artık medeniyet geliyor. Yolu olmayan bir yerin medeniyeti yoktur. Yol varsa medeniyet vardır. Çocuklarımızın kolay bir hayat yaşaması için gerekli bir hizmetti" dedi.

Konuşmaların ardından dualar okundu ve kurban kesildi. Okunan duaların ardından ise hayırlı olması temennisiyle çalışmalar başladı.
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