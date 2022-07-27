Gördes Orman İşletme’de yeni müdür göreve başladı

Manisa’nın Gördes ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne atanan Osman Araz görevine başladı.

Manisa’nın Gördes ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğüne Osman Araz atandı. İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Araz, yeni atamanın ardından Gördes’teki görevine başladı. Araz, "Ülkemizde yaz sezonunda oluşan yangınlara yönelik Orman Genel Müdürlüğü olarak ince ve kırmızı çizgimiz en hassas noktamız olan ormanları korumak adına tüm önlemleri mayıs ayı başından itibaren almış durumdayız. Gerekli olan son sistem hava ve kara taşıt araçlarımız 7-24 tetikte tedbirlerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile beraber ormanlara giriş çıkış ve ateş yakılmaması yönünde ilçe halkımıza belli takım uyarılarda bulunuyoruz. Denetlemelerde tüm kolluk kuvvetleri arkadaşlarımız daima yaz sezonu boyunca görevlerinin başında olacaklar" dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Osman Araz, 1979 yılında Manisa Salihli’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunu olan Araz, 2006 yılında Bartın Orman işletmesinde mesleğe orman şefi olarak başladı. Daha sonraki yıllarda Manisa Salihli Orman İşletmesinde işletme şefi, İzmir Orman İşletmesinde müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. En son aynı işletmede müdür yardımcılığı görevini yürütürken, Necmi Topal’dan boşalan Gördes Orman İşletme Müdürlüğüne atandı.