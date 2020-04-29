Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA SPOR
BİST
101054
ALTIN
383.514
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.6786
EURO
7.5874

Gördes mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN İL GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAYRAM TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR. BU KAPSAMDA EKİPLER GÖRDES İLÇE MERKEZİ VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNE GİRDİ. OT TEMİZLİĞİ, İLAÇLAMA VE BUDAMA İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANMASININ HEDEFLENDİĞİ BELİRTİLDİ.

Gördes mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZARLIKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİNİN İL GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAYRAM TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR. BU KAPSAMDA EKİPLER GÖRDES İLÇE MERKEZİ VE MAHALLE MEZARLIKLARINDA YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNE GİRDİ. OT TEMİZLİĞİ, İLAÇLAMA VE BUDAMA İŞLEMLERİNİN YAPILDIĞI ÇALIŞMALARIN KISA SÜREDE TAMAMLANMASININ HEDEFLENDİĞİ BELİRTİLDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:53
1 Okunma
Gördes mezarlıkları bayrama hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin il genelindeki mezarlıklarda bayram temizliği sürüyor. Bu kapsamda ekipler Gördes ilçe merkezi ve mahalle mezarlıklarında yoğun bir çalışma içine girdi. Ot temizliği, ilaçlama ve budama işlemlerinin yapıldığı çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, vatandaşların manevi duygularını yoğun şekilde yaşadığı mezarlık alanlarını temiz ve huzurlu bir ortam haline getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde bulunan tüm mezarlıkların bakımı, onarımı, temizliği ve ilaçlaması konusunda çalışmalarını hassasiyetle yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Gördes merkez ve mahalle mezarlıklarında ağaç budama, temizlik ve yabani ot ilaçlaması yapan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, uzayan otların biçim işlemini de gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla çalışmaların tüm ilçelerde yapılacağını belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Melek Demirbaş, Ramazan Bayramı öncesi çalışmaları tamamlamak için yoğun bir şekilde işlemlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi
TOKİ’nin kura tarihi korona virüs tedbirleri kapsamında ertelendi
Antrenmanlarını evde sürdüren sporculara antrenörler ve yöneticilerden destek
Antrenmanlarını evde sürdüren sporculara antrenörler ve yöneticilerden destek
Manisa Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor
Manisa Şehzadeler’de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim