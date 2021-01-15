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Gördes beyaza büründü
Manisa’nın Gördes ilçesine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe vatandaşlarını sevindirdi.
MANİSA 15.01.2021, 10:06
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Manisa’nın Gördes ilçesine yılın ve mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe vatandaşlarını sevindirdi.Yaz ve sonbahar dönemini kurak geçiren Manisa’nın Gördes ilçesine kışın ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte Gördes ilçe merkezi ve dağlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından yağan kar yağışı özellikle çiftçileri mutlu ederken çocuklar da yağan karla birlikte büyük sevinç yaşadı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
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