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Gönüllü itfaiyecilerin eğitimi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyulan Gönüllü İtfaiyecilik projesinde eğitimler devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde yapılan uygulamalı eğitimlerle birlikte eğitim alan gönüllü itfaiyeciler afet durumlarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek verecekler.

MANİSA 15.09.2021, 17:45
Gönüllü itfaiyecilerin eğitimi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda uygulamaya koyulan Gönüllü İtfaiyecilik projesinde eğitimler devam ediyor. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçesinde yapılan uygulamalı eğitimlerle birlikte eğitim alan gönüllü itfaiyeciler afet durumlarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine destek verecekler.

Yangın, sel ve deprem gibi afet durumlarına hızla müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uygulamaya koyduğu ‘Gönüllü İtfaiyecilik’ projesinde teorik ve uygulama eğitimlerini tamamladı. Temel ilk yardım ve temel yangın müdahale eğitimlerinin ardından gönüllü itfaiyecilerin uygulamalı eğitimleri devam ediyor. Eğitim alan gönüllü itfaiyecilerin eğitimlerini etap etap tamamladığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecilik Dairesi Başkanlığı olarak, gönüllü itfaiyecilerin eğitimleri eğitmenlerimiz tarafından devam ediyor. Daha önce teorik eğitim verdiğimiz gönüllü itfaiyecilerimiz bu kez uygulamalı eğitim verdik. 120 saatlik eğitimin ardından gönüllü itfaiyecilerimiz olası afet durumlarında bize destek vermeye hazır durumdalar” dedi.

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