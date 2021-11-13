Gölbaşı Mahallesi’nde ’Halk Günü Toplantısı’ yapıldı

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde ilçe Kaymakamı Ali Yıldırım başkanlığında Halk Günü Toplantısı yapıldı.

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım başkanlığında ilçe daire müdürlerinin de katılımıyla Gölbaşı Mahallesi’nde düzenlenen Halk Günü Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Gölbaşı Mahallesi’nde halkın katılımıyla gerçekleşen ’Halk Günü Toplantısı’nda Kaymakam Yıldırım, vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyerek sorunların çözümü konusunda istişarelerde bulundu. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kurum müdürleri tarafından bilgi verildi. Kaymakam Ali Yıldırım, Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Talat Akyıldız ve toplantıya katılarak görüş ve öneride bulunan vatandaşlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı. Toplantıya Kaymakam Yıldırım’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, kurum amirleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk, Gölbaşı Mahalle Muhtarı Talat Akyıldız, Çamköy Mahalle Muhtarı Dursun Kanyılmaz ile birlikte vatandaşlar katıldı.