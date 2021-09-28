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Gökçukur Mahallesi’nde 2 HİS göleti yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi noktasında önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

MANİSA 28.09.2021, 12:31
Gökçukur Mahallesi’nde 2 HİS göleti yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi noktasında önemli projelere imza atmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda üreticilerin gelirlerinin arttırılması, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Kırkağaç ilçemiz Gökçukur Mahallemizde bulunan ve hayvan üreticilerimizin yoğun olarak kullandığı 2 (iki) adet HİS göletinin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayıp üreticilerimizin hizmetine sunduk. Yapılan HİS göletleri yağmur ve kar sularının doğal birikimi sayesinde, su kaynağı olmayan mahallerimizde özellikle merada otlayan hayvanlar için en önemli su kaynağıdır” dedi.

HİS göletlerinin özellikle hayvancılıkla geçinen vatandaşlara sağladığı faydanın önemine dikkat çeken Usta, “Sadece küçük ve büyükbaş hayvan değil, yaban hayvanları da su ihtiyaçlarını yapılan bu göletlerden karşılamaktadır. Buradan hareketle bütün ilçelerimizde gölet yapımı, temizliği, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Mevsimsel yağışların elverdiği sürece hizmetlerimiz devam edecek” diye konuştu.

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