Gökçeahmet’de dere yatakları temizlendi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi’nde yürüttüğü dere temizlik çalışmasını tamamlayarak vatandaşlara rahat nefes aldırdı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmaları ile taşkın tehlikesine karşı önlem alıyor. Bu çerçevede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde dere temizlik çalışması yapıldı. Çalışma ile oluşabilecek taşkına karşı önlem alındı.

Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Muhammed Mustafa Özdemir, yürütülen temizlik çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Taşkın sıkıntısına ve kötü koku oluşmasına karşı güzel bir önlem alındı. Zaten derelerimiz rutin bir şekilde temizleniyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.