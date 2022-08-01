Gökbel çiftçisinin sulu tarım alanları artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’ndeki Damla Sulama ve Terfi Hattı çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yağışların azalması ve iklim değişiklikleri gibi nedenlerle oldukça kısıtlı hale gelen tarımsal sulamanın kapalı sistemle sürdürülmesi ve küçük üreticilerin gelir artışına destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiği proje çerçevesinde Gökbelli üreticilerin umudu oldu. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca uygulamaya alınan proje çerçevesinde Şehzadeler ilçesine bağlı Gökbel Mahallesi’ndeki Damla Sulama ve Terfi Hattı çalışmaları tamamlandı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, şube müdürleri ve Gökbel Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa, yapım çalışmaları tamamlanan tesiste incelemelerde bulundu.

Tesisteki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Gökbel Mahalle Muhtarı Bayram Ali Kafa, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’ya ve emeği geçen personellere teşekkür ediyorum. Bu suyun gelmesi vatandaşlar adına çok büyük bir hizmet. Vatandaşımız bu suyun gelmesini dört gözle bekliyordu. Bir şeyler üretip pazara sunmak, köylü pazarına çıkarmak için vatandaşımız beklenti içerisindeydi. Bu tesisin açılmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından Gökbel Mahallesindeki sondajdan gelen suyun içime elverişli olmaması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılması amacıyla bir çalışma başlatılmıştı. Hepimizin bildiği gibi artık su kıtlığı yaşamaya başlayan bir ülkeyiz. Su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak en önemli sorumluluklarımız arasında. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bunun bilinciyle su kaynağını tarımsal sulamada kullanıp kırsal kalkınmanın sağlanması ve bölgede ikamet eden üreticilerimizin gelirlerinin bir nebze iyileştirilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gökbel Mahallesinde mevcut içme suyundan terk edilen sondajı yaklaşık 2 bin 800 metrelik terfi hattıyla 70 tonluk depoya terfi ettirdikten sonra dağıtım hatlarının da döşenmesi tamamlanmıştı. Bu kırsal bölgemizde yakında sulu tarıma geçmiş olacağız. Buradan içme suyu noktasında su kanalizasyon idaresi de faydalanacak çünkü vatandaşların evlerinin yakın çevresinde bulunan küçük parsellerde yapılan zati ihtiyaçları için üretilen sebzelerini sulayarak içme suyundan tasarruf sağlamış olacağız hem de suyla birlikte yaşanan üretim artışı ve ürün çeşitliliğiyle üreticilerimizin gelirlerinin artmasına bir nebze de olsa katkı sağlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz güle güle kullansınlar” diye konuştu.