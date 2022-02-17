Gıda Kahramanları resim yarışması başlıyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ’Gıdanı Koru Farkındalık Oluşturma Projesi’ kapsamında ilkokul öğrencilerine ’Gıda Kahramanları Resim Yarışması’ düzenlenecek. Yarışmayla Manisa’daki ilkokul öğrencilerinde gıda kaybı ve israfına yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

Resim yarışması hakkında açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak ilkokul 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine ‘Gıdanı Kahramanları Resim Yarışması’ düzenleyeceğiz. 23 Şubat- 25 Mart tarihleri arasında yapılmasını planladığımız resim yarışmasının konusu ‘Gıdanı İsraf Etme, Gıda Kahramanı Ol’ yarışmanın teması ise ‘Gıda İsrafı ile Mücadele Et’ olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin yapmış oldukları resimleri 25 Mart 2022 tarihine kadar okullarına teslim etmeleri gerekmektedir. İlkokul 1., 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecek resim yarışmasında değerlendirme 1. ve 2. sınıf/ 3. ve 4. sınıf öğrencileri olmak üzere iki kademe üzerinden yapılacaktır. Her kademenin 1., 2. ve 3’üncüleri seçilecektir. Yarışmanın kazananları 12 Nisan 2022 tarihinde https://manisa.tarimorman.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 20 Nisan 2022 tarihinde İl Müdürlüğümüzde ödül töreni düzenlenecek, ilk elemeyi geçen 60 eser resim sergisinde sergilenecektir. Yarışmaya katılacak olan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.