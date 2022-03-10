Gezici kütüphane Yunusemre’de 60 mahalleye ulaştı

Yunusemre Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hizmete giren Gezici Kütüphane, 60 kırsal mahallede 800 okuyucuya ulaştı. Gezici Kütüphane ayrıca 15 ilk ve ortaöğretim okulunda çocukları birbirinden güzel kitaplar ile buluşturdu.

Kültürel çalışmalar ile ilçede yaşayan vatandaşlarının ve gelecek nesillerin kendilerini geliştirmesini önceleyen Yunusemre Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile imzaladığı protokol kapsamında Gezici Kütüphane’yi vatandaşlarla buluşturuyor. Yerleşik kütüphanenin bulunmadığı bölgelerdeki halkın kitap ile kolaylıkla buluşmasını sağlamak ve okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Gezici Kütüphane hizmeti çerçevesinde 60 kırsal mahalleye ulaşıldı. Gezici Kütüphane aracı ile bu mahallelerde 800 okuyucuya bin 121 adet kitap dağıtımı gerçekleştirildi. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de 15 ilk ve ortaöğretim okulunda öğrenci ve mahalle sakinlerine kütüphane hizmeti sunuldu. Protokol ile ilçede önemli bir eksikliğin giderildiğini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile imzaladığımız protokol aracılığı ile güzel bir çalışmayı hayata geçirdik. Gezici kütüphanemiz ile 60 kırsal mahallemizde kütüphane olanağı bulunmayan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza ulaştık. Amacımız okuma alışkanlığının edinilmesini sağlamak. Projemizde bize destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.